РИАМО - 18 ноя. Московская городская военная прокуратура 24 ноября проведет прямую линию по вопросам антикоррупционного просвещения, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В Московской городской военной прокуратуре с 9:00 до 17:00 24 ноября 2020 года будет проводиться прямая линия с гражданами по вопросам антикоррупционного просвещения», — отмечается в материале.

Задать специалистам интересующие вопросы можно будет по телефону: 8(495)693-56-21.

Прямую линию организуют в рамках компетенции органов военной прокуратуры.