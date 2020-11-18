РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 ноя. Жителям Подольска в общественных местах помимо масок нужно носить очки или экраны для защиты слизистой глаз от коронавируса, сообщила в интервью «РИАМО в Подольске» главный врач Подольской городской клинической больницы №3 Марина Черногорова.

«В основном нужно защищать слизистые. Помимо масок эффективны очки и экраны. Наши медсестры, которые берут мазки у больных коронавирусом в респираторах и очках, не заражаются», - сказала Черногорова.

Промывание слизистых после внедрения вируса малоэффективно. Поэтому она рекомендовала всем горожанам по максимуму сократить посещение общественных мест и всегда использовать медицинские маски, очки и антисептики.

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Текстовая трансляция

18 НОЯБРЯ

- Владимир Путин заявил о непростой ситуации с распространением коронавируса в стране. Глава государства отметил, что эта проблема остается в поле внимания властей.

- Более 60 тыс человек в Подмосковье работают на удаленке из‑за пандемии. Уровень регистрируемой безработицы по Московской области составляет 3,42%.

- 16% автомобилистов в России носят маску даже в машине. Также 22% участников опроса рассказали, что скептически относятся к маскам.

- За сутки в России зарегистрировали 20 985 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 864 больных. В Москве - 4 174.

- Три новых пункта сдачи плазмы с антителами к Covid‑19 появились в Москве. Они появились на базе второго отделения Центра крови имени Гаврилова, отделений переливания крови в ГКБ имени Ерамишанцева и ГКБ №67 имени Ворохобова.

- За последние сутки в Москве скончались 76 пациентов с подтвержденным коронавирусом, за все время пандемии в городе умерли 8009 человек.