РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 ноя. Жителей Подольска призвали сделать привику от гриппа, так как через полтора месяца ожидается его волна, а в сочетании с коронавирусом это очень опасно, сообщила в интервью «РИАМО в Подольске» главный врач Подольской городской клинической больницы №3 Марина Черногорова.

На формирование иммунитета к гриппу уходит порядка трех недель после прививки.

«Пандемия коронавируса в разгаре, так что нужно будет привиться первой же вакциной, которую утвердят. Только это остановит пандемию! Иначе так и будем жить в изоляции, ходить в масках, учить детей на удаленке. <...> Сейчас в поликлиниках всех желающих прививают от гриппа и пневмококковой инфекции, что особенно рекомендовано людям старше 65 лет. Примерно через полтора месяца ожидается волна гриппа – в сочетании с коронавирусом это очень опасно. Прививайтесь, пока есть время!» - сказала Черногорова.

Наша страна еще с советских времен была на очень высоком уровне по созданию вакцин. Показателем качества первой вакцины от коронавируса «Спутник V» служит и то, что другие страны уже выстроились в очередь, чтобы приобрести ее – в частности, Израиль, который очень тщательно относится к здоровью граждан. Самая главная задача – произвести вакцину в огромных количествах.

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