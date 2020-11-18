РИАМО - 18 ноя. Теплоснабжение и электроснабжение полностью восстановили в жилом доме в подмосковном Красноармейске, который пострадал от крупного пожара, сообщил РИАМО заместитель главы администрации городского округа Красноармейск по вопросам жилищной политики, архитектуры, инвестиционной политики Александр Егорцев.

Вечером 14 ноября в Заречном тупике в Красноармейске загорелся жилой дом. Площадь пожара составила 1,3 тысячи квадратных метров. В результате возгорания никто не пострадал. Пожар полностью потушили днем 15 ноября.

«Теплоснабжение в доме восстановлено полностью, электроэнергия восстановлена. Сегодня делается холодное водоснабжение. Его восстановили ранее, но там была авария, приходилось переделывать», - сказал Егорцев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил властям оказать необходимую помощь жителям, чьи квартиры пострадали в результате пожара.