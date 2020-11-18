РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 ноя. Скейт-площадку в Яблоневом сквере подмосковного Красногорска планируют открыть в декабре, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

В Красногорске продолжается реконструкция скейт-парка. Площадь зоны для экстремальных видов спорта в Яблоневом сквере составляет 1,2 квадратных метра.

«На скейт-площадке смогут заниматься любители и профессионалы. Согласно графику, работы завершатся 26 ноября. Официальное открытие планируется в декабре», - говорится в сообщении.

Сотрудники подрядной организации уложили асфальтовое покрытие, установили фонари со светодиодными лампами и ограждения. Сейчас ведется монтаж горок и рамп для тренировок. Всего будет установлено 15 фигур.

«Элементы антивандальные, ударопрочные, обшиты влагостойкой фанерой, поэтому портиться ничего не будет. Надеемся, что и люди будут бережно относиться», - отметил директор ООО «Красногорская служба благоустройства» Алексей Асмолков.

Проект выполнен по эскизам любителей экстремальных видов спорта горокруга с учетом их пожеланий, которые обсуждались на личных встречах с главой Красногорска Эльмирой Хаймурзиной.