РИАМО - 18 ноя. В Московской области и столице стартовал конкурс от «Радио 1» под названием «Снято на телефон», в рамках конкурса жители могут снять на телефон видео о достопримечательностях своего города, сообщается на сайте радиостанции.

«Радио 1» представляет новый проект «Снято на телефон», благодаря которому вы можете узнать об интересных местах Москвы и Подмосковья, а также стать героем программы, сняв видео о достопримечательностях своего города», — отмечается в материале.

Телеведущий Алексей Лысенков, который вел программу «Сам себе режиссер», каждую неделю будет приезжать в город, чтобы увидеть интересные места Подмосковья.

Отправить видео можно по почте: cht@radio1.news.

Первый выпуск программы посвящен Коломне.