РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 ноя. В Подольской городской больнице №3 установили оборудование для того, чтобы выявлять антитела к Covid‑19, в ближайшее время туда завезут реактивы и откроют собственную лабораторию, сообщила в интервью «РИАМО в Подольске» главный врач Подольской городской клинической больницы №3 Марина Черногорова.

В Подольской горбольнице №3 за сутки берут до 1,5 тысячи анализов крови на антитела к Covid‑19. Но пока сами анализы делают в столице, так что результата ждать не менее суток.

«У нас уже есть оборудование, чтобы делать все самостоятельно. Ждем от Мособлздрава реактивы, которые пока проходят сертификацию. Тогда в Подольске будет собственная лаборатория для анализов на Covid‑19 – на нашей базе», – сказала Черногорова.

ПЦР-анализ делают не менее трех дней, частные лаборатории могут задерживать до недели. Много анализов выполняет лаборатория в Подольском кожвендиспансере.

«Мы сразу назначаем лечение, как при Covid‑19. Кроме того, нередки случаи, когда у пациента по всем клиническим признакам тяжелое течение коронавирусной инфекции, но ни один мазок не показывает этого. Только антитела позже могут показать, как формируется иммунитет. Подчеркну, что в пандемию принцип один – все пациенты с признаками ОРВИ должны подозревать у себя коронавирус», – добавила Черногорова.

При первых признаках ОРВИ нужно остаться дома и срочно вызвать врача, а также по возможности защитить домочадцев: переселиться в отдельную комнату, носить маску, не общаться с родными лично, дезинфицировать и проветривать квартиру.

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Текстовая трансляция

18 НОЯБРЯ

- Владимир Путин заявил о непростой ситуации с распространением коронавируса в стране. Глава государства отметил, что эта проблема остается в поле внимания властей.

- Более 60 тыс человек в Подмосковье работают на удаленке из‑за пандемии. Уровень регистрируемой безработицы по Московской области составляет 3,42%.

- 16% автомобилистов в России носят маску даже в машине. Также 22% участников опроса рассказали, что скептически относятся к маскам.

- За сутки в России зарегистрировали 20 985 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 864 больных. В Москве - 4 174.

- Три новых пункта сдачи плазмы с антителами к Covid‑19 появились в Москве. Они появились на базе второго отделения Центра крови имени Гаврилова, отделений переливания крови в ГКБ имени Ерамишанцева и ГКБ №67 имени Ворохобова.

- За последние сутки в Москве скончались 76 пациентов с подтвержденным коронавирусом, за все время пандемии в городе умерли 8009 человек.