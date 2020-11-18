«Проект направлен на расширение сферы деятельности социально ориентированных НКО за счет оказания им поддержки на первоначальном этапе - в процессе вывода социальной услуги на рынок, в ее правильном документальном оформлении и ее позицировании в качестве уникальной и конкурентноспособной», - говорится в сообщении.