РИАМО - 18 ноя. Общенациональный союз некоммерческих организаций провел первую онлайн-конференцию в рамках заключительного этапа проекта «Инкубатор социальных услуг», говорится в сообщении пресс-службы организации.
Проект «Инкубатор социальных услуг» включает в себя комплекс практических мероприятий, нацеленных на повышение конкурентоспособности негосударственных поставщиков социальных услуг.
В рамках проекта для руководства НКО предусмотрены тематические семинары и конференции, индивидуальные консультации по вопросам повышения качества предоставляемых соцуслуг.
В ходе онлайн-конференции участники обсудили сотрудничество социально ориентированных НКО из различных регионов. В качестве ключевых экспертов выступили представители научного сообщества в сфере социального обслуживания, деятели в области социального предпринимательства.
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