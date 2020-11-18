РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 ноя. В связи с наступлением зимнего периода сотрудники Госавтоинспекции Балашихи провели контрольную проверку технического состояния школьных автобусов, говорится в сообщении отдела пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

В целях обеспечения безопасности дорожного движения сотрудники Госавтоинспекции осмотрели автобусы, осуществляющие регулярную перевозку школьников к образовательным учреждениям.

«Автоинспекторы проверили техническое состояние автобусов: работу внешних световых приборов, тахографов, систем пассивной и активной безопасности, проанализировали сведения о водителях, участвующих в перевозке детей, на предмет стажа работы с категорией «Д», сроки прохождения технического осмотра автобусов и готовность их к эксплуатации в зимний период, а именно укомплектованность зимними шинами», - говорится в сообщении.

По окончании проверочных действий автоинспекторы провели с водителями транспорта инструктаж, в ходе которого напомнили о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения при осуществлении перевозок несовершеннолетних, так как на них лежит ответственность за жизнь и здоровье детей.