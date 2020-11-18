РИАМО - 18 ноя. В подмосковном Ногинске перед судом предстанут двое мужчин, которые до смерти избили двух знакомых и покалечили третьего в ходе бытовой ссоры, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

«Мужчины обвиняются по части 4 статьи 111 УК РФ, части 2 статьи 112 УК РФ. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в феврале текущего года в СНТ «Затишье» Богородского городского округа.

Пятеро мужчин находились в строительном вагончике, когда между ними вспыхнула ссора, переросшая в драку. В результате два человека умерли на месте, третий с тяжелыми травмами был госпитализирован.