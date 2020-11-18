РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 ноя. В Подольске бесплатно мазки на ПЦР-тест делают только определенным категориям граждан, если человек почувствовал себя плохо, то тест проводят по решению врача, сообщила в интервью «РИАМО в Подольске» главный врач Подольской городской клинической больницы №3 Марина Черногорова.

Человек может записаться в поликлинику, к которой прикреплен, на бесплатную сдачу крови на наличие антител. Это делается через подмосковный портал госуслуг.

«Бесплатно мазки делают только определенным категориям граждан. Среди них: вернувшиеся из другой страны с признаками ОРВИ и внесенные в список Роспотребнадзора из-за контакта с больным коронавирусом. Предписание Роспотребнадзора приходит в поликлинику, сотрудники звонят человеку и выезжают брать ПЦР-мазок. Также мазки делают жителям старше 65 лет с симптомами ОРВИ, тем, кто прошел коронавирусную терапию, а еще при диагнозе внебольничная пневмония», - сказала Черногорова.

ПЦР-тест делают и работникам медорганизаций. Если человек почувствовал себя плохо, то тест проводят по решению врача.

«Делать мазки всем подряд нет смысла. Сначала на скорой помощи использовали экспресс-тест с достоверностью всего 50%. В настоящее время используем ПЦР-тест с эффективностью 70%. В ближайшее время ожидаем высокоэффективный экспресс-тест», - добавила Черногорова.

Более точным является анализ крови на антитела. На 7-10 день заболевания наступает острая фаза – на нее указывают антитела IgM. При выздоровлении появляются «поздние» антитела IgG – это говорит о сформировавшемся иммунитете.

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