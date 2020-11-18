РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 ноя. Граждане ряда льготных категорий смогут получить бесплатную правовую помощь в подмосковном Красногорске 27 ноября, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Администрация горокруга Красногорск проводит прием граждан по оказанию бесплатной правовой помощи 27 ноября», - говорится в сообщении.

Прием пройдет в 103 кабинете на первом этаже администрации по адресу: Красногорск, улица Ленина, дом 4. Начало в 14:00.

Подробнее о том, кто может воспользоваться предложением, можно узнать на сайте администрации.