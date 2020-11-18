РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 ноя. Рабочие приступили к благоустройству 11 мусороуборочных площадок в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Благоустройство в микрорайоне Климовск. 17 ноября начались работы по приведению в соответствие мусороуборочных площадок, расположенных на территории частного сектора и не соответствующих требованиям действующего законодательства. Работы будут проведены по адресам: улица Ленина, 52; Московская у дома 12; Рожкова, 50; Литейный переулок, 11; Луговая, 10/27; Набережная, 25; Пушкина, 16А; Ленина, 52; Ломоносова, 17; Суворова (у СНТ №1) и Маяковского, 15», - говорится в сообщении.

Также будут построены две новые площадки по адресам: Зеленый проезд , 41/23 и Стахановская улица, 4.