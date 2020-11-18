РИАМО - 18 ноя. В Подмосковье за последние сутки выздоровели после коронавирусной инфекции 499 пациентов, за весь период эпидемии врачи региона вылечили более 72,5 тысяч человек, говорится в сообщении оперштаба Подмосковья по ситуации с Covid-19.

Также за сутки выявили 864 случая коронавируса. С начала пандемии в Московской области выявили 99 170 случаев заражения инфекцией.

«Скончались 1840 человек. Выздоровели и выписались 72 818 человек», - говорится в сообщении.

В регионе свыше 60 тысяч человек временно перешли на дистанционный формат работы из-за коронавирусных ограничений. Домашний режим обязали соблюдать людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями. Студенты перешли на дистанционное обучение.

В Подмосковье также работает горячая линия 8(800)550-50-30. Там отвечают на любые вопросы, связанные с коронавирусом.

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Текстовая трансляция

18 НОЯБРЯ

- Владимир Путин заявил о непростой ситуации с распространением коронавируса в стране. Глава государства отметил, что эта проблема остается в поле внимания властей.

- Более 60 тыс человек в Подмосковье работают на удаленке из‑за пандемии. Уровень регистрируемой безработицы по Московской области составляет 3,42%.

- 16% автомобилистов в России носят маску даже в машине. Также 22% участников опроса рассказали, что скептически относятся к маскам.

- За сутки в России зарегистрировали 20 985 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 864 больных. В Москве - 4 174.

- Три новых пункта сдачи плазмы с антителами к Covid‑19 появились в Москве. Они появились на базе второго отделения Центра крови имени Гаврилова, отделений переливания крови в ГКБ имени Ерамишанцева и ГКБ №67 имени Ворохобова.

- За последние сутки в Москве скончались 76 пациентов с подтвержденным коронавирусом, за все время пандемии в городе умерли 8009 человек.