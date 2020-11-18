РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 ноя. Бесплатные препараты для коронавирусных больных в Подольске привозят мобильные бригады медиков, врач определяет схему лечения в каждом конкретном случае, сообщила в интервью «РИАМО в Подольске» главный врач Подольской городской клинической больницы №3 Марина Черногорова.

«Около трех недель назад в схему лечения стали включать «Коронавир». Иногда включают «Гидроксихлорохин», «Арбидол», «Гриппферон». Почти всегда в наличии антибиотики и кроворазжижающие препараты. Их привозят наши мобильные бригады. Набор препаратов зависит от тяжести заболевания и наличия лекарств. Врач определяет схему лечения в каждом конкретном случае», - сказала Черногорова.

Врачей максимально освободили от технической работы: сведения о переданных пациентам лекарствах они отправляют через мессенджеры, и специальные люди вносят данные в систему, чтобы медики не тратили время.

«С нами работают студенты-волонтеры и представители Подольского волонтерского центра. Их помощь очень важна: сейчас заблокировали социальные карты жителей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Они звонят в поликлинику, врачи выписывают бесплатные препараты, которые можно получить в аптеках «Мособлмедсервиса». Сотрудники поликлиники собирают пакеты с лекарствами, а волонтеры их разносят», - добавила Черногорова.

На днях стали использовать волонтеров для технической работы в отделе, куда поступают вызовы. Звонков большое количество, в пять-шесть раз больше, чем обычно.

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Текстовая трансляция

18 НОЯБРЯ

- Владимир Путин заявил о непростой ситуации с распространением коронавируса в стране. Глава государства отметил, что эта проблема остается в поле внимания властей.

- Более 60 тыс человек в Подмосковье работают на удаленке из‑за пандемии. Уровень регистрируемой безработицы по Московской области составляет 3,42%.

- 16% автомобилистов в России носят маску даже в машине. Также 22% участников опроса рассказали, что скептически относятся к маскам.

- За сутки в России зарегистрировали 20 985 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 864 больных. В Москве - 4 174.

- Три новых пункта сдачи плазмы с антителами к Covid‑19 появились в Москве. Они появились на базе второго отделения Центра крови имени Гаврилова, отделений переливания крови в ГКБ имени Ерамишанцева и ГКБ №67 имени Ворохобова.

- За последние сутки в Москве скончались 76 пациентов с подтвержденным коронавирусом, за все время пандемии в городе умерли 8009 человек.