РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 ноя. В Подольской горбольнице №3 в двух поликлиниках работает 20 участковых терапевтов, один заболел коронавирусом, сообщила в интервью «РИАМО в Подольске» главный врач Подольской городской клинической больницы №3 Марина Черногорова.

Поликлиники горбольницы находятся в микрорайонах Шепчинки и Кутузово. Поликлиника в Шепчинках принимает людей с признаками ОРВИ и подозрением на Covid-19, в здании стационара делают рентген при подозрении на пневмонию. В микрорайоне Кутузово в отремонтированной и оснащенной современным оборудованием поликлинике на Бородинской, 22 идет плановый прием. Есть все необходимые кабинеты, в том числе УЗИ и ЭКГ. Дублируются все кабинеты с узкими специалистами, принимают хирурги, лор-врачи, окулисты.

«В поликлиниках работает 21 терапевт. В первую волну коронавирусом переболели единицы, потому что с самого начала работали в максимально возможной защите – в респираторах, костюмах, очках. В настоящее время болеет только один участковый терапевт из поликлиники, причем потребовалась госпитализация», - сказала Черногорова.

Она отметила, что в настоящее время эпидемия приобрела очень широкий характер. Часто медики заражаются дома, причем целыми семьями. В основном переносят легко.

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