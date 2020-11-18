РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 ноя. Врачи городской больницы №1 подмосковного Красногорска восстановили женщине четыре пальца, которые она травмировала циркулярной пилой, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В травматологическое отделение Красногорской городской больницы №1 поступила женщина, травмировавшая руку циркулярной пилой. У пострадавшей произошла неполная ампутация указательного пальца, множественные раны, открытые оскольчатые переломы с повреждением сухожилий среднего и безымянного пальцев, а также мизинца.

«В течение 8 часов бригада микрохирургов проводила операцию с использованием микрохирургической техники. Пациентке выполнена фиксация переломов спицами, на втором пальце проведена реплантация и кожная пластика дефектов мягких тканей трансплантатами. Сухожилия удалось сшить», - сказал врач травматолог-ортопед Красногорский городской больницы №1 Сергей Косарев.

Операция прошла успешно. Пациентка уже выписана из стационара. Сейчас она готовится к следующему этапу реконструктивного лечения и восстановлению двигательных функций кисти.