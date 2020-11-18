РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 ноя. Комплексное благоустройство дворовой территории по программе губернатора завершили в микрорайоне Первомайский Балашихи, там отремонтировали тротуары, провели уличное освещение, установили игровые и спортивные элементы, скамейки и урны, выполнили озеленение, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Было большое количество заявок от жителей по поводу сноса заброшенных объектов капитального строительства. Располагалось три помещения, которые мы демонтировали и произвели благоустройство территории», - сказала начальник отдела организационной работы управления благоустройства администрации Балашихи Софья Бородина.

Она добавила, что работы велись около двух месяцев. Проект был согласован с жителями. Заявки поступали на портал «Добродел» и в администрацию города. Во дворе отремонтировали тротуары, провели уличное освещение, установили игровые и спортивные элементы, скамейки и урны, уложили резиновое покрытие, выполнили озеленение. Общая площадь благоустройства составила около 800 квадратных метров.

Всего в 2020 году в Балашихе комплексно благоустроено 15 дворовых территорий.