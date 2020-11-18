РИАМО - 18 ноя. Жителям Красноармейска, чьи квартиры были повреждены из-за сильного пожара и которые сейчас живут во временном жилье, передали необходимые вещи, сообщил глава Красноармейска Александр Федоров.

Жителей после пожара разместили в маневренном фонде.

«Совместно с областными депутатами Сергеем Двойных и Александром Легковым подготовили мультиварки, электрические чайники, постельные принадлежности», — написал Федоров в Instagram.

Дети также получили развивающие игрушки.

Вечером 14 ноября в Заречном тупике в Красноармейске загорелся жилой дом. Площадь пожара достигла 1,3 тысячи квадратных метров. В результате возгорания никто не пострадал.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил оказать необходимую помощь жителям, чьи квартиры пострадали из-за пожара.