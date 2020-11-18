РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 ноя. В Подольской горбольнице №3 разделили потоки пациентов, сотрудник у входа помогает сориентироваться больным в медучреждении, сообщила в интервью «РИАМО в Подольске» главный врач Подольской городской клинической больницы №3 Марина Черногорова.

Как и в первую волну коронавируса, в учреждении разводят потоки пациентов, так как это позволяет значительно снизить риск заражения. Сначала в двух поликлиниках открыли кабинеты для неотложной помощи инфицированным людям – тем, у кого есть признаки ОРВИ. Было два кабинета в Шепчинках, потом открыли третий в Кутузове.

«Затем весь первый и почти весь второй этаж здания поликлиники на Литейной, 40 в Шепчинках определили под инфицированных пациентов. Там есть кабинеты по забору мазков и сдаче крови на антитела, рядом выписывают больничные листы, есть служба дежурных администраторов. Отдельный вход для тех, кто идет на прививку или делает флюорографию. Все организовано так, чтобы отделить инфицированных от неинфицированных», – сказала Черногорова.

Есть специальный сотрудник, который фильтрует потоки пациентов. Он стоит перед центральным входом в поликлинику и помогает людям сориентироваться.

В микрорайоне Кутузово в отремонтированной и оснащенной современным оборудованием поликлинике на Бородинской, 22 идет плановый прием. Есть все необходимые кабинеты, в том числе УЗИ и ЭКГ. Дублируются все кабинеты с узкими специалистами, принимают хирурги, лор-врачи, окулисты. Запись на прием по телефону, через портал госуслуг и инфоматы.

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Текстовая трансляция

18 НОЯБРЯ

- Владимир Путин заявил о непростой ситуации с распространением коронавируса в стране. Глава государства отметил, что эта проблема остается в поле внимания властей.

- Более 60 тыс человек в Подмосковье работают на удаленке из‑за пандемии. Уровень регистрируемой безработицы по Московской области составляет 3,42%.

- 16% автомобилистов в России носят маску даже в машине. Также 22% участников опроса рассказали, что скептически относятся к маскам.

- За сутки в России зарегистрировали 20 985 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 864 больных. В Москве - 4 174.

- Три новых пункта сдачи плазмы с антителами к Covid‑19 появились в Москве. Они появились на базе второго отделения Центра крови имени Гаврилова, отделений переливания крови в ГКБ имени Ерамишанцева и ГКБ №67 имени Ворохобова.

- За последние сутки в Москве скончались 76 пациентов с подтвержденным коронавирусом, за все время пандемии в городе умерли 8009 человек.