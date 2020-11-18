РИАМО - 18 ноя. Комитет лесного хозяйства Московской области переезжает из городского округа Красногорск в Одинцовский округ, говорится в сообщении пресс-службы комитета.

«С 19 ноября 2020 года корреспонденция в офисно-общественном комплексе ЗАО «Гринвуд» приниматься не будет», - говорится в сообщении.

Комитет будет располагаться в Одинцовском округе, сельское поселение Барвихинское, деревня Раздоры, 1-й километр Рублево-Успенского шоссе, дом 1, корпус А.

Юридический (почтовый) адрес, а также номера телефонов комитета остались без изменений. Несмотря на это, могут наблюдаться небольшие сбои, которые связаны с переездом.