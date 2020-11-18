РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 ноя. Врачебные и сестринские бригады Подольской городской клинической больницы №3 выезжают к пациентам, чтобы помочь сотрудникам скорой помощи, к лечебному учреждению прикреплено более 40 тысяч человек, сообщила в интервью «РИАМО в Подольске» главный врач Подольской городской клинической больницы №3 Марина Черногорова.

Сейчас многие горожане работают в обычном режиме, поэтому на скорую помощь приходится колоссальная нагрузка. И медики помогают коллегам. Около месяца назад неотложную помощь Подольской городской клинической больницы №3 перевели на семидневный режим работы, как было в первую волну. Врачи начинают работать в 7:00 и иногда их смена длится до 00:00, до 1:00, если много вызовов.

«Выезжаем к пациентам, прикрепленным к нам по территориальному признаку, а это более 40 тысяч человек. Ежедневно на выездах работают пять врачебных бригад, которые осматривают пациентов на дому, берут мазки и выдают лекарства, а также три-четыре сестринские бригады – они берут ПЦР-мазки и кровь для анализа, делают ЭКГ. Кроме того, врачи выезжают к пациентам при обострении хронических заболеваний – это составляет около 20% вызовов», - сказала Черногорова.

Минздрав Московской области выделяет поликлиникам транспорт – «Яндекс.Такси», автобусы «Мострансавто». Администрация городского округа Подольск также выделила машину.

Поликлиника в Шепчинках принимает людей с признаками ОРВИ и подозрением на Covid-19. В здании стационара делают рентген при подозрении на пневмонию, причем проводят пациентов через отдельный вход, а после исследования обрабатывают аппарат и кабинет. Работа организована так, чтобы люди с Covid-19 не пересекались с другими пациентами.

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