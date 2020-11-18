РИАМО - 18 ноя. Новому адвокату актера Михаила Ефремова Андрею Алешкину удалось добиться понимания со стороны семьи погибшего Сергея Захарова, сообщает kp.ru.

Четвертый адвокат Ефремова вошел в дело со второй попытки: после того, как обвиняемый в суде отказался от его услуг, отправившись по этапу, он сам же передумал и заключил с Алешкиным новый договор.

«Новый адвокат уже встретился с представляющим потерпевших Александром Добровинским и обсудил предстоящий суд, назначенный на 23 ноября. Напомним, семья Захаровых направила иск о возмещении материального вреда — 111 тысяч рублей, потраченных по похороны», — говорится в сообщении.

Миссия нового защитника крайне важная — он должен заключить перемирие с потерпевшей стороной.

«Мы встретились с Добровинским и обсудили возможное перемирие со стороной потерпевших. У семьи Захаровых больше не должно быть претензий к моему подзащитному. Все материальные затраты, в том числе на похороны, он возместил, письменные извинения принес», — отметил Алешкин.

По его словам, это знаковое событие — ранее стороны «были настроены воинственно, а теперь пожали друг другу руки».

В начале июня 2020 года джип Grand Cherokee под управлением Михаила Ефремова влетел в фургон Lada на Садовом кольце в Москве. В результате лобового столкновения погиб курьер Сергей Захаров. Впоследствии в организме Ефремова обнаружили следы алкоголя и наркотиков.

В сентябре Пресненский районный суд Москвы приговорил актера к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима по обвинению в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Позже Мосгорсуд снизил срок наказания с 8 лет до 7,5 лет лишения свободы. ​