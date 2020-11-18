РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 ноя. В подмосковной Балашихе мужчина выпал из окна квартиры на 12 этаже в одном из домов на Балашихинском шоссе и погиб, сообщила «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы МУ МВД России «Балашихинское».

«Примерно в 14:42 (в среду – ред.) в полицию Балашихи от очевидцев происшествия поступила информация о падении неизвестного мужчины с высоты 12 этажа на Балашихинском шоссе, дом №16. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что по указанному адресу из окна квартиры выпал житель дома. От полученных травм он скончался», – сказала сотрудник.

Она добавила, что мужчина 1963 года рождения. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку, выясняя все обстоятельства произошедшего.