РИАМО - 18 ноя. Почтовый ящик Деда Мороза установят на Московской канатной дороге на Воробьевых горах 1 декабря, каждую неделю письма будут забирать на специальной новогодней машине, говорится в сообщении пресс-службы канатной дороги.

«Сегодня, 18 ноября, в день рождения Деда Мороза на Московскую канатную дорогу прибыл почтовый ящик хозяина предстоящих новогодних праздников. С 1 декабря на верхней станции канатной дороги «Воробьевы горы» будет установлен почтовый ящик Деда Мороза, чтобы дети и их родители смогли отправить письма и поздравительные открытки доброму волшебнику», - говорится в сообщении.

Каждую неделю письма на специальной новогодней машине будет забирать Снеговик-Почтовик и доставлять их московскому Дедушке Морозу.

«Очень важно, чтобы в письме был указан обратный адрес, чтобы получить обратный ответ от Деда Мороза», - добавляется в сообщении.