РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 ноя. Полицейские подмосковного Подольска рассказали школьникам о правилах безопасности на железнодорожном транспорте, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

Автоинспекторы городского округа Подольск совместно с сотрудником линейного управления МВД России на станции Москва-Курская провели в средней школе №3 Подольска акцию «Безопасная дорога домой».

«В рамках акции инспекторы рассказали о правилах безопасного нахождения в транспорте, недопустимости перехода железнодорожных и автомобильных частей вне разрешенных зон, об опасностях передвижения на поездах и иных рельсовых транспортных средствах с их внешней стороны (проезд на крышах, переходных площадках, в открытых кузовах и так далее), важности ношения световозвращающих элементов на верхней одежде, а также о травмах, получаемых в результате необдуманных и опасных действий», - говорится в сообщении.

В заключение ребята подарили полицейским рисунки по правилам дорожного движения, в том числе и на железнодорожном транспорте, и обещали быть внимательными и не подвергать свою жизнь опасности.