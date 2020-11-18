РИАМО - 18 ноя. Народный артист РСФСР Михаил Боярский считает, что артисты, жалующиеся на потерю дохода из-за пандемии коронавируса, должны найти дополнительный источник заработка, а не требовать денег от властей, сообщает Газета.ru.

«Какие-то льготы получать? Мне кажется, для мужчины это стыдно. Я считаю, что мужик — даже в такой женской профессии, как актерская, все равно должен уметь доставать деньги любым способом. Каким именно — это уже его проблемы. Но просить — ни в коем случае», — сказал Боярский.

По словам артиста, если бы он в чем-то нуждался, то первым делом нашел другую работу, не связанную с шоу-бизнесом. К примеру, пошел бы водить такси.

«Если говорить о тех артистах, которые потеряли работу, то, наверное, им нужно как-то помочь. Но я бы не смог принять государственную помощь, нашел бы себе другую работу. Первое, что в голову приходит — пошел бы водить машину», — заключил певец.

Ранее ряд российских артистов пожаловался на тяжелое финансовое положение из-за карантинных ограничений и резкого падения доходов. Большинство музыкантов лишились возможностей для заработка после отмены концертов и выступлений. ​

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Текстовая трансляция

18 НОЯБРЯ

- Владимир Путин заявил о непростой ситуации с распространением коронавируса в стране. Глава государства отметил, что эта проблема остается в поле внимания властей.

- Более 60 тыс человек в Подмосковье работают на удаленке из‑за пандемии. Уровень регистрируемой безработицы по Московской области составляет 3,42%.

- 16% автомобилистов в России носят маску даже в машине. Также 22% участников опроса рассказали, что скептически относятся к маскам.

- За сутки в России зарегистрировали 20 985 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 864 больных. В Москве - 4 174.

- Три новых пункта сдачи плазмы с антителами к Covid‑19 появились в Москве. Они появились на базе второго отделения Центра крови имени Гаврилова, отделений переливания крови в ГКБ имени Ерамишанцева и ГКБ №67 имени Ворохобова.

- За последние сутки в Москве скончались 76 пациентов с подтвержденным коронавирусом, за все время пандемии в городе умерли 8009 человек.