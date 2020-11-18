РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 ноя. В Подольске выявили недостатки проводимого ремонта кровли многоквартирного дома на улице Бородинская, кровельщикам дали время на их устранение, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

Максимович после обращения жителя Подольска проверил ход текущего ремонта кровли на улице Бородинская, дом №15А. Парламентарий совместно с заместителем директора МКУ «Окружное хозяйство» Дмитрием Фокиным, депутатом горсовета, членом фракции «Единая Россия» Ришатом Сайфутдиновым, представителями МУЖРП №9 и подрядной организации поднялись на крышу и осмотрели место проведения ремонтных работ.

«Технология ремонта кровли сложная, по силам только профессионалам, и если все сделать правильно, то кровля будет надежной и непромокаемой. Однако в ходе детальной проверки выявили ряд несоответствий, которые требуют дополнительной проработки. В кратчайшие сроки планирую повторно выехать по данному адресу и проинспектировать все устраненные замечания», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что крайне важно сделать жизнь подольчан максимально комфортной и удобной, поэтому так важно контролировать качество ремонтных работ.