РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 ноя. Сотрудники молодежного центра «Вектор» Подольска начали помогать медсестрам регистратуры Климовской горбольницы №2 работать с документами и отвечать на звонки, сообщается в группе «МБУ «Молодежный Центр «ВЕКТОР» в соцсети «ВКонтакте».

Эпидемиологическая ситуация в Подольске крайне сложная. Болезни подвержены не только у жителей города, но и у врачей и сотрудников поликлиник.

«С 16 ноября ежедневно сотрудники МБУ «МЦ «Вектор» приходят на помощь в регистратуру ГБУЗ Московской области «Климовская городская больница №2». Директор молодежного центра «Вектор» Татьяна Кондратьева не осталась в стороне и вышла на передовую. Наши сотрудники выписывают талоны, подбирают амбулаторные карты пациентов, отвечают на многочисленные звонки и вопросы посетителей поликлиники», - говорится в сообщении.

Обстановка в поликлинике очень тяжелая. Нужно беречь себя и своих близких.