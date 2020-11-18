«Дети войны»: кому положен новый льготный статус и что он дает

Законом города Москвы, который вступит в силу 1 января 2021 года, устанавливается новая категория граждан, которые имеют право на социальную поддержку. Это граждане, родившиеся в период с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года. Считается, что таких граждан, которые не относятся ни к каким дополнительным льготным категориям (например, по инвалидности), в столице порядка 71,5 тысячи. Их минимальный возраст – 75 лет.

Стоит отметить, что специальные выплаты для «детей войны» уже начисляют в 2020 году, однако возрастную категорию получателей с нового года расширят. Сейчас это лица, родившиеся в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года, пояснил Валентин Лупу, юрист «Европейской юридической службы». В 2021 году, кроме них, выплаты смогут получать и те, кто родился с 4 сентября по 31 декабря 1927 года.

Кроме выплаты, в 2021 году для «детей войны» будут введены и другие льготы.

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