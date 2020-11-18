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Общество

«Дети войны»: кому положен новый льготный статус и что он дает

О размере ежемесячной выплаты для пожилых москвичей и порядке ее получения читайте в материале РИАМО.
© РИА Новости,   Максим Богодвид

Новый льготный статус

© РИА Новости,   Павел Бедняков

Законом города Москвы,  который вступит в силу 1 января 2021 года, устанавливается новая категория граждан, которые имеют право на социальную поддержку. Это граждане, родившиеся в период с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года. Считается, что таких граждан, которые не относятся ни к каким дополнительным льготным категориям (например, по инвалидности), в столице порядка 71,5 тысячи. Их минимальный возраст – 75 лет.

Стоит отметить, что специальные выплаты для «детей войны» уже начисляют в 2020 году, однако возрастную категорию получателей с нового года расширят. Сейчас это лица, родившиеся в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года, пояснил Валентин Лупу, юрист «Европейской юридической службы». В 2021 году, кроме них, выплаты смогут получать и те, кто родился с 4 сентября по 31 декабря 1927 года.

Кроме выплаты, в 2021 году для «детей войны» будут введены и другие льготы.

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Меры поддержки

© РИА Новости,   Илья Питалев

Согласно обновленному законодательству, «дети войны» имеют право на:

– бесплатный проезд в московском транспорте (кроме такси и маршрутного такси);

– бесплатный проезд на пригородных электричках;

– преимущества при вступлении в садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие товарищества (или другие организации граждан);

– при наличии показаний – право на бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение и на возмещение расходов на проезд (поездом) к месту лечения и обратно;

– бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов;

– преимущество при приеме в организации стационарного социального обслуживания или организации, осуществляющие полустационарное социальное обслуживание, а также внеочередной прием в организации, осуществляющие соцобслуживание на дому.

По словам юриста, прежде данные меры социальной поддержки на эту категорию граждан не распространялись.

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Ежемесячная выплата

© РИА Новости,   Максим Богодвид

Ежемесячную доплату к пенсии «дети войны» получают и в 2020 году, она составляет 1 584 рубля (как и в случае с тружениками тыла). В 2021 году ее проиндексируют: по данным столичного департамента труда и соцзащиты населения, выплата составит 1 643 рубля.

Как получить льготный статус

За получением выплаты пенсионерам не потребуется никуда обращаться. Все данные о них уже есть в базах, начисление денег осуществляется в беззаявительном порядке.

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