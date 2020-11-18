РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 ноя. Жители подмосковных Люберец могут до 1 декабря принять участие в конкурсе рисунков к сказкам Ханса Кристина Андерсена, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Люберчан приглашают принять участие в конкурсе рисунков «Иллюстрации к сказкам Андерсена», организатором которого выступает Дарвиновский музей. Участникам необходимо до 1 декабря нарисовать иллюстрацию к одной из сказок Андерсена, сфотографировать ее и прислать на почту: lubsaf@darwinmuseum.ru», - говорится в сообщении.

Размер фото не должен превышать 1 мегабайта. Обязательно нужно указать имя, фамилию и возраст автора, а также название сказки. Работа может быть выполнена карандашами, гуашью, акварелью или акрилом, формат - А4 или А3.

Победители будут выбраны в нескольких возрастных категориях. Подведение итогов состоится в феврале 2021 года.