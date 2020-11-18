РИАМО - 18 ноя. Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов в среду проверил ход строительства Дома культуры в поселке Горки-10, в настоящий момент на объекте работают свыше 50 строителей, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В здании разместят спортивный блок с тренажерным залом и универсальным спортзалом, киноконцертный зал на 400 человек, кафе, мастерские и творческие студии.

«На территории нового ДК в Горках-10 будет функционировать более 30 кружков для детей и взрослых. Также здесь будут созданы условия для проведения концертов, показа театральных постановок и проведения спортивных мероприятий. В настоящее время ведется подготовка к укладочным работам внутренних перегородок», — сказал Иванов.

На данный момент установлены наружные инженерные сети, выполнены черновая отделка и кровельные работы, монтаж перемычек, а также проложены тепловые сети. На объекте трудятся более 50 рабочих.

«Планируем сдать объект уже в сентябре следующего года. Это будет новый центр культурной и общественной жизни не только для поселка, но и для всего Одинцовского округа», — резюмировал Иванов.

Возведение здания ДК осуществляется в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Общая площадь четырехэтажного здания составляется 5,8 тысячи квадратных метров.