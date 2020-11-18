РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 ноя. На территории Томилинского лесопарка вблизи поселка Мирный городского округа Люберцы провели субботник, во время которого убрали свалку строительного мусора, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«При проведении совместных рейдов представители администрации муниципалитета с сотрудниками Томилинского лесничества обнаружили несанкционированные свалки строительных отходов вблизи поселка Мирный. Совместно с организациями, осуществляющими деятельность на территории городского округа Люберцы, 17 ноября провели субботник для уборки несанкционированной свалки на территории Томилинского лесопарка», - говорится в сообщении.

Уборку лесных свалок продолжат. Жителей просят сообщать в управление по охране окружающей среды информацию об обнаружении несанкционированных свалок в лесу.