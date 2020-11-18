РИАМО - 18 ноя. В рамках XXIX Всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия - 2021» проводится всероссийский заочный конкурс стихов и песен «Я люблю тебя, жизнь!» памяти Иосифа Кобзона, говорится в сообщении организаторов.

«Конкурс проводится с 15 ноября 2020 года по 31 мая 2021 года по семи номинациям: «Автор слов и музыки», «Автор музыки», «Поэт», «Исполнитель», «Дуэт, ансамбль, хор, коллектив», «Молодежная мастерская», «Лучшее исполнение песен из репертуара Иосифа Кобзона», - говорится в сообщении.

На конкурс принимаются произведения о любви к Родине, малой родине, о семейных отношениях, человеческих ценностях, школе, дружбе, Великой Отечественной войне.

Заявки на участие можно отправлять по электронной почте grinlandia-kirov@mail.ru и в группе в соцсети «ВКонтакте».

Первый этап конкурса продлится до 30 апреля 2021 года, по его итогам жюри определит дипломантов. На втором этапе будут определены лауреаты конкурса, а обладателя звания «Народный победитель» выберут участники интернет-голосования. Окончательные итоги станут известны 31 мая 2021 года.

Победители получат дипломы и денежные призы. Награждение лауреатов конкурса и народного победителя состоится на сцене XXIX Всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия – 2021» имени И. Д. Кобзона 15-18 июля 2021 года.