РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 ноя. В подмосковных Люберцах полицейские задержали подозреваемого в краже мобильного телефона и мошенничестве с банковской картой, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

В дежурную часть Томилинского отдела полиции МУ МВД России «Люберецкое» поступило заявление от мужчины о хищении мобильного телефона и списании денежных средств с банковской карты. Сумма ущерба составила более 17 тысяч рублей.

«Сотрудники уголовного розыска, изучив камеры видеонаблюдения, по подозрению в совершении преступления установили и задержали 26-летнего местного жителя. Полицейскими установлено, что злоумышленник около дома на 1-м Панковском проезде из кармана заявителя похитил мобильный телефон, после чего в трех различных магазинах поселка Томилино оплатил товары с помощью мобильного приложения, установленного в телефоне», - говорится в сообщении.

По данному факту следователь следственного управления МУ МВД России «Люберецкое» возбудил уголовные дела по статьям «Кража» и «Мошенничество с использованием электронных средств платежа».

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.