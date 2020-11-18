РИАМО (ЩЕЛКОВА) - 18 ноя. Щелковский РЭС Восточных электрических сетей филиала ПАО «Россети Московский регион» уведомил, что в связи с производством плановых работ 19 ноября будет отключено электричество в двух населенных пунктах, сообщается на официальной странице единой дежурно-диспетчерской службы городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Отключение электроэнергии в этих населенных пунктах Щелкова связано с плановыми работами на линиях электропередачи», - говорится в сообщении.

19 ноября с 13:00 до 15:00 будет произведено отключение подачи электроэнергии в деревнях Никифорово и Кишкино.