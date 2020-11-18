РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 ноя. Инспекторы ГИБДД подмосковных Люберец с начала 2020 года пресекли три факта дачи взятки, говорится в сообщении службы пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«С начала года сотрудниками ГИБДД пресечено три факта дачи взятки. Из них одна - за не привлечение к ответственности за выезд на встречную полосу движения в размере 7 тысяч рублей, одна - за не привлечение к уголовной ответственности за поддельное водительское удостоверение в размере 5,5 тысячи рублей, и одна - за не привлечение к ответственности за отсутствие документов на автомобиль в сумме 34 тысячи рублей», - говорится в сообщении.

Пытаясь с помощью взятки сотруднику ГИБДД уйти от административной ответственности, водители совершают уголовное преступление. Их могут привлечь к уголовной ответственности. При этом доказать факт взятки сотруднику правоохранительных органов сейчас легче, ведь они вооружены средствами звуко- и видеозаписи. Подобная техника установлена в служебных автомобилях, также все сотрудники обеспечены носимыми нагрудными регистраторами.

«Люберецкая ГИБДД напоминает о пользе использования видео- и аудиозаписывающих устройств при общении с инспекторами. Использование средств аудио- и видеозаписи может пригодиться в случае возникновения спорных вопросов при дорожно-транспортном происшествии; стимулирует к более корректному поведению как участников дорожного движения, так и сотрудников ГИБДД, предупреждает противоправные действия, обеспечивает противодействие фактам коррупции. Данные материалы в последующем, в том числе, можно использовать в качестве доказательств», - заключается в сообщении.