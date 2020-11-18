РИАМО - 18 ноя. В 2021 году расходы на здравоохранение в Москве могут вырасти на 40,8 миллиарда рублей и составить 741,9 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения города.

Расходы предусмотрены в проекте бюджета Москвы на 2021 год, который представили на заседании Московской городской думы.

«На реализацию программы «Столичное здравоохранение» за счет средств бюджета города Москвы предусмотрено увеличение расходов на 12% до 447,1 миллиарда рублей», - говорится в сообщении.

Социальная направленность бюджета сохранится. Все ключевые городские проекты продолжат.

Важнейшей задачей московского здравоохранения в 2021 году останется поддержание высокого уровня доступности и качества оказания медицинской помощи по профилактике, онкологии, сердечно-сосудистых заболеваниях, высокотехнологичной помощи, а также по борьбе с коронавирусом.