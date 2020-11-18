РИАМО - 18 ноя. Правительство Московской области и ООО «Т-Отель» подписали инвестиционное соглашение о постройке гостиничного комплекса в городском округе Мытищи, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

«Предполагается создание гостиничного комплекса площадью около 14 тысяч «квадратов», а также строительство объектов инженерно-технического назначения и объектов транспортной инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Площадь номерного фонда составит 8 тысяч квадратных метров. Здание в гостиничном комплексе будет 15-этажными. Инвестиции в создание гостиничного комплекса составляют более 520 миллионов рублей.

«Реализация проекта рассчитана на 10 лет. В результате ООО «Т-Отель» выплатит более 280 миллионов рублей в консолидированный бюджет Московской области. Но что самое значимое — будут улучшены условия номерного фонда для размещения туристов в Московской области», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

На текущий момент ООО «Т-Отель» ожидает выпуск распоряжения губернатора для заключения договора аренды на земельный участок с администрацией Мытищ.