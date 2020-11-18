РИАМО – 18 ноя. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) в ходе опроса представителей российских аптек выяснили, что в 30% аптек страны, которые приняли участие в исследовании ОНФ, нет противовирусных препаратов, сообщает ТАСС.

Как уточнил руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов, активисты использовали методические рекомендации Минздрава, где перечислены препараты.

«Провели опрос аптек, пока это 3,5 тысячи аптек, которые мы прошли во всех регионах, но к концу недели выйдем за 10 тысяч аптек. По противовирусным препаратам - в 30% аптек отсутствуют вообще все противовирусные препараты, которые рекомендованы Минздравом», - сказал Кузнецов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Препарата «Фавипиравир» нет в большинстве аптек. Еще опрос показал, что в 45% аптеках нет антикоагулянтов. Также активисты сообщили о нехватке антибиотиков.

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Текстовая трансляция

18 НОЯБРЯ

- Владимир Путин заявил о непростой ситуации с распространением коронавируса в стране. Глава государства отметил, что эта проблема остается в поле внимания властей.

- Более 60 тыс человек в Подмосковье работают на удаленке из‑за пандемии. Уровень регистрируемой безработицы по Московской области составляет 3,42%.

- 16% автомобилистов в России носят маску даже в машине. Также 22% участников опроса рассказали, что скептически относятся к маскам.

- За сутки в России зарегистрировали 20 985 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 864 больных. В Москве - 4 174.

- Три новых пункта сдачи плазмы с антителами к Covid‑19 появились в Москве. Они появились на базе второго отделения Центра крови имени Гаврилова, отделений переливания крови в ГКБ имени Ерамишанцева и ГКБ №67 имени Ворохобова.

- За последние сутки в Москве скончались 76 пациентов с подтвержденным коронавирусом, за все время пандемии в городе умерли 8009 человек.