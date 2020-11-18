РИАМО - 18 ноя. В Пушкинском городском округе вблизи сельского поселения Тарасовское были ликвидированы нелегальные свалки, с жалобами на которые обращались жители, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Жалобы поступали на отсыпку дорог строительными отходами и грунтами, а также на навалы мусора и порубочных остатков. План действия по ликвидации свалок был намечен на совещании, которое провело Минэкологии по своей инициативе.

«На сегодняшний день силами администрации приведены в порядок земли на самом проблемном участке, где складировались, в том числе, утильные автошины. Территория ограждена забором, в дальнейшем здесь будет оборудована площадка с твердым покрытием. Полностью собраны и переработаны бревна и порубочные остатки», – говорится в сообщении.

Также с жителями провели разъяснительную работу. В ходе ее их предупредили о том, что отсыпка дорог отходами – недопустима. Письма с просьбой о расчете ущерба, который был нанесен землям сельхозназначения незаконной свалкой, направлены в Россельхознадзор. Минэкологии продолжает контролировать ситуацию в городском округе.