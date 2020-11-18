РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 ноя. Пациенты с Covid-19, выписанные из стационаров в Подольске, смогут получить консультацию врача в режиме онлайн, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Информируем жителей городского округа Подольск о том, как пациентам с Covid-19, выписанным из стационара, получить консультацию врача в режиме онлайн. Для этого необходимо записаться по ссылке: telemed.mosreg.ru. В частности, в открывшейся форме необходимо нажать на кнопку «Подать заявку на онлайн-консультацию», - говорится в сообщении.

Также нужно будет авторизации со страницы «Госуслуги» и выбрать рекомендованный при выписке из стационара день консультации. Система подтвердит успешное создание обращения и в назначенное время врач свяжется с пациентом.

При необходимости можно связаться с технической поддержкой по телефону: 8(800) 500-02-99.

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Текстовая трансляция

18 НОЯБРЯ

- Владимир Путин заявил о непростой ситуации с распространением коронавируса в стране. Глава государства отметил, что эта проблема остается в поле внимания властей.

- Более 60 тыс человек в Подмосковье работают на удаленке из‑за пандемии. Уровень регистрируемой безработицы по Московской области составляет 3,42%.

- 16% автомобилистов в России носят маску даже в машине. Также 22% участников опроса рассказали, что скептически относятся к маскам.

- За сутки в России зарегистрировали 20 985 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 864 больных. В Москве - 4 174.

- Три новых пункта сдачи плазмы с антителами к Covid‑19 появились в Москве. Они появились на базе второго отделения Центра крови имени Гаврилова, отделений переливания крови в ГКБ имени Ерамишанцева и ГКБ №67 имени Ворохобова.

- За последние сутки в Москве скончались 76 пациентов с подтвержденным коронавирусом, за все время пандемии в городе умерли 8009 человек.