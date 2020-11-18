РИАМО - 18 ноя. Спасатели ГКУ «Мособлпожспас» помогли водителю выбраться из его машины после аварии, происшествие случилось в Луховицах, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Происшествие случилось на трассе «Урал». Старший смены Михаил Крайнов сообщил, что в районе поселка Газопроводск произошло лобовое столкновение двух транспортных средств.

«Мужчина, находившийся за рулем Skoda Octavia, отделался легкими ушибами, в то время как водитель автомобиля Lada Priora получил черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы, перелом ноги и был зажат поврежденными конструкциями», – уточнил Крайнов.

Спасатели деблокировали пострадавшего и передали его прибывшим работникам скорой медицинской помощи.

«Спасатели настоятельно рекомендуют водителям транспортных средств соблюдать скоростной режим и быть предельно острожными и внимательными на дорогах, особенно в условиях гололедицы», – заключил Крайнов.