РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 ноя. В случае выпадения осадков тротуары и подходы к автобусным остановкам и социальным объектам в Красногорске обработают противогололедным реагентом, сообщил заместитель главы округа по развитию территорий Евгений Владимирский.

«В связи с ожидающимися осадками при минусовых температурах сегодня в вечернее и ночное время может случиться так называемый ледяной дождь. В связи с этим все дорожные службы муниципалитета, а также те, кто занимается содержанием тротуаров и подходов к соцобъектам, проинформированы. В вечернее время при осадках будут обработаны все пешеходные зоны», – сказал Владимирский.

По его словам, также в Красногорске проведут противогололедную обработку подходов ко всем станциям МЦД-2, автобусным остановкам, социальным объектам. В первую очередь обработают особо опасные участки автомобильных дорог – перед пешеходными переходами, светофорами, подъемы и спуски.

«Если состояние дорожного покрытия будет ухудшаться, дорожные службы будут выходить на обработку каждые три часа. В раннее утреннее время, около 5 утра, обследуют состояние пешеходных путей. Если они будут в нормативе, обработку начнут как обычно в 6:30 – 7:00. Если будет значительное обледенение, обработку начнут в 5:30 – 6:00», – отметил Владимирский.

Он также пояснил, что муниципальные дороги и тротуары в Красногорске обслуживают городские подрядчики и МБУ «КГС».

«Все шоссе: Пятницкое, Путилковское, Ильинское, Волоколамское – обслуживаются подрядчиками регионального собственника «Мосавтодор». Кроме того, часть Ильинского шоссе и Новорижское шоссе обслуживает федеральная служба», – сказал Владимирский.

Все эти службы также готовы обрабатывать дороги в случае осадков.

«В целом по округу у нас нормативная готовность. Мы выводим около 500 человек и 150 единиц техники. Техника готова, подрядчики в готовности, дежурные определены – мы контролируем ситуацию», – заключил Владимирский.