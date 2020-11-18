РИАМО – 18 ноя. Президент России Владимир Путин поправил министра здравоохранения Михаила Мурашко после его слов об «управлении» пациентами, сообщает РИА Новости.

Глава государства напомнил, что пациентов нужно лечить, а не управлять ими.

«Надо управлять коечным фондом, надо управлять системой лекарственного обеспечения, надо управлять системами связи, надо обеспечить своевременное тестирование, как я сказал уже, и так далее», — сказал Путин на совещании с членами правительства.

Он отметил, что существует профессиональная терминология, но попросил не прибегать к ней, чтобы исключить неправильную расстановку акцентов. ​