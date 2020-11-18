РИАМО - 18 ноя. В этом году из-за неблагоприятной ситуации с распространением коронавируса международный форум и выставка «Безопасность и охрана труда» (БИОТ-2020) пройдет в онлайн-формате, говорится в сообщении организаторов.

«Даты проведения остаются неизменными - с 8 по 11 декабря 2020 года. Все мероприятия будут проводиться на виртуальной платформе по адресу: www.biotexpo.online», - говорится в сообщении.

БИОТ-2020 - это крупнейший в России и Европе форум в области охраны и безопасности труда, включающий в себя выставку и обширную деловую программу. Общая задача участников – сохранить отрасль производства средств индивидуальной защиты эффективной и динамично развивающейся.