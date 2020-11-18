РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 ноя. В медицинские учреждения подмосковного Красногорска требуются врачи, медсестры, фельдшеры, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«ГБУЗ Московской области «Красногорская городская больница № 1» приглашают на работу медицинскую сестру приемного отделения; врача-фтизиатра; медицинских сестер с опытом», - говорится в сообщении.

Специалисты нужны для работы во временном инфекционном стационаре в «Крокус Экспо».

Резюме можно направить на электронную почту отдела кадров учреждения: crocuscovid@mail.ru.

«ГБУЗ Московской области «Красногорская городская больница №2» приглашает на работу рентгенолога в КТ-центр, фельдшера, детского стоматолога, ревматолога, участкового терапевта», - добавляется в материале.

Соискатели могут обращаться по телефону отдела кадров по телефону: 8 (499) 520-97-84.

Кроме того, Московская областная станция скорой медицинской помощи приглашает врача скорой медицинской помощи, фельдшера, педиатра, анестезиолога-реаниматолога, медицинскую сестру анестезиста. Обращаться по телефону отдела кадров по номеру: 8 (495) 561-30-08.