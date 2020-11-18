РИАМО - 18 ноя. Дорожные службы Подмосковья переведены в режим повышенной готовности в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий на территории региона в ночь с 18 на 19 ноября, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По прогнозам синоптиков, вечером в среду ожидается ветер с порывами до 20 метров в секунду, отрицательная температура, мокрый снег, также возможен ледяной дождь. Первыми под него попадут Волоколамск, Руза, Можайск, Клин и Дмитров. На дорогах, тротуарах и линиях электропередачи может образоваться наледь.

«Для своевременного реагирования на погодные условия на дежурстве сегодня ночью будут находится более 2,3 тысячи единиц спецтехники и свыше 2 тысяч дорожных рабочих», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Он подчеркнул, что в круглосуточном режиме работает оперативный штаб, куда входят представители регионального Минтранса, «Мосавтодора», муниципалитетов и службы инспекции дорог.

При ухудшении погодных условий в первоочередном порядке осуществляется обработка потенциально опасных участков, высокоинтенсивных дорог, подъездов к социально значимым объектам.

Автомобилистов призвали быть внимательными на дорогах и не выезжать на летней резине. Нужно выбирать скоростной режим с учетом погодных условий, воздержаться от резких маневров, а также снижать скорость при подъезде к перекресткам и пешеходным переходам.