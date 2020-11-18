РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 ноя. Чуть менее 800 горожан получили экстренную социальную помощь в подмосковном Красногорске в нынешнем году, говорится в сообщении Красногорского управления соцзащиты населения Минсоцразвития Московской области.

«В 2020 году в Красногорское управление социальной защиты населения поступило 356 заявлений для оказания экстренной социальной помощи. По данным заявлениям была оказана экстренная социальная помощь 795 гражданам на сумму 5,672 миллиона рублей», - говорится в сообщении.

Из поступивших заявлений четыре были на оказание экстренной социальной помощи в связи с кризисной ситуацией из-за пожаров. Еще 352 заявления касались экстренной социальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией.

«По вопросам предоставления данной меры и других мер социальной поддержки обращайтесь в Красногорское управление социальной защиты населения. Телефон горячей линии: 8 (498) 602-19-26, добавочный 48626», - добавляется в материале.