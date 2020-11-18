РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 ноя. В ДК имени Лепсе в Подольске 25 ноября откроется почта Деда Мороза, на которую смогут писать дети, сообщается в группе «Дом культуры им. Лепсе. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В среду в России официально празднуют день рождения Деда Мороза. Дату рождения придумали сами дети. В это время на его вотчине в Великом Устюге в свои права вступает настоящая зима и ударяют морозы. С этого дня открывают специальный почтовый ящик, в который можно опустить письма и поздравления для Деда Мороза.

«В Доме культуры имени Лепсе 25 ноября открывается почта Деда Мороза, куда можно отправить письмо-поздравление дедушке, открытку с пожеланием, рисунок», - говорится в сообщении.

Отправителям нужно подписать письмо и оставить контакты, в том числе телефон родителей или написать, в каком коллективе ДК занимаются.